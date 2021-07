Kommentar: Das unerwartete Grundvertrauen bei 96 ins alte Personal hat seine Gründe

So gründlich wie noch vor Kurzem vom früheren Trainer Kenan Kocak gewünscht, ist die Erneuerung der hannoverschen Zweitligamannschaft nun ja nicht ausgefallen. Knapp zwei Wochen vorm 96-Start in Bremen gibt es nur drei Zugänge, die alle Sebastian heißen, dazu als Wiedergänger den Weltmeistertorwart Ron-Robert Zieler und das zuletzt an Wiesbaden verliehene Talent Tim Walbrecht. Der fest eingeplante Verteidiger Julian Börner hängt noch in England fest, vielleicht schafft er es überhaupt nicht über den Kanal.

Anzeige

Der sparsame Umgang mit Verstärkungen hat mit Corona, fehlenden Millionen und den wenigen für 96 tatsächlich realisierbaren Ideen zu tun – und führt zu einem unerwarteten Grundvertrauen ins alte Personal, der Volksmund nennt das: „Aus der Not eine Tugend machen.“