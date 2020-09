96-Meinung: Jetzt müssen Unterschiedsspieler kommen - und die kosten nun mal Geld

So richtig aufgegangen ist das hannoversche Transfermodell in diesem Sommer bislang nicht. Sicher: Auslaufende, horrend vergütete Verträge wurden nicht verlängert, neue Spieler ohne Ablöse zu 96 geholt.

Jonathas wechselte 2017 für neun Millionen Euro in die Landeshauptstadt. Damit ist er der teuerste Neuzugang, den Hannover 96 je verpflichtet hat. ©

1,5 Millionen Euro Handgeld für aussortiertes Trio

Während also an Zugängen für den viel zu kleinen Kader gespart wurde, bekamen diejenigen, auf die 96 nicht mehr setzt, ordentlich Handgeld. Fast 1,5 Millionen Euro überweist Hannover alleine für Abfindungen an Spieler, die nur wenige Stunden später ihre neuen Vereine stolz im Internet präsentieren. Ein branchenübliches Gebaren bei balltretenden Gehaltsmillionären. Gutheißen muss man es deswegen nicht. Vielmehr verstehen sich diese Aktionen wohl als Retourkutsche von verdienten Spielern, die sich ihr 96-Ende denkwürdiger ausgemalt haben.

Wie dem auch sei: Die allgemeine Erkenntnis über die mangelnde Qualität im Kader wird in Hannover von niemandem hinterfragt. Allein: Es fehlen die klaren Aktionen. Drei, vier Spieler sollen – Pardon – müssen es noch werden.

In ihrer Stellenbeschreibung steht Unterschiedsspieler – also ein Fußballer, der in der Lage ist, sein Team anzuführen, den Unterschied zum Gegenüber auszumachen. Nicht im Negativen, davon hatte 96 lange Zeit ausreichend Personal. Die Guten kosten eben Geld – keine Abfindung, sondern Ablöse.