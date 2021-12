Kommentar: Dabrowski könnte bester 96-Trainer der Vereinsgeschichte werden

Die Trainer-für-ein-Spiel-Nummer kann ja funktionieren. Bei 96 funktionierte sie zuletzt nicht. Asif Saric folgte 2019 auf Mirko Slomka, verlor 0:4 in Heidenheim und übergab an Kenan Kocak. Auf Kocak folgte dann Jan Zimmermann, auf Zimmermann Dabrowski und auf Dabrowski folgt...

Der einzige ungeschlagene Trainer der 96-Geschichte ist ... Stefan Mertesacker. Der Vater des Weltmeisters Per Mertesacker aus Pattensen sprang nach der Entlassung von Rolf Schafstall 1994 für ein Spiel ein – nach einem 1:1 gegen Zwickau übergab er an Peter Neururer. Christoph Dabrowski könnte der einzige 96-Trainer werden, der nur gewonnen hat. Dafür würde ein einziger Sieg am Sonntag gegen den Hamburger SV reichen. Danach kommt Uwe Rösler, Daniel Thioune oder einer, den Manager Marcus Mann vielleicht noch aus dem Hut zaubert. Friedhelm Funkel war nicht mehr zu gewinnen.

Es ist dieses unendliche Trainer-wechsel-Spiel, das nervt. Für Dabrowski ist es aber eine einmalige Chance, Werbung für sich zu machen. Denn vermutlich will er nicht für alle Zeiten 96-Reservetrainer sein. Am Sonntag vor möglicherweise nur 15 000 Zuschauern gegen den HSV hat Dabrowski nichts zu verlieren.

Verliert er, sagen alle: Wie soll er in nur einem Spiel etwas gut machen, was vorher über 15 Spiele meistens nicht gut oder sogar schlecht war. Gewinnt er, wird Dabrowski der beste 96-Trainer der Vereinsgeschichte sein. Ein schweres Erbe für Rösler oder Thioune – so oder so.