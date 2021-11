96-Meinung: Den unerfahrenen Trainer weitermachen zu lassen, ist nicht mehr zu verantworten

Und dann schlichen die Spieler nach dem Abpfiff vor die Kurve der paar mitgereisten 96-Fans. Standen da vielleicht zwei Minuten ratlos wie Denkmäler herum, in etwa so teilnahmslos, wie sie gespielt und die Gegentore kassiert hatten.

Der Trainer war da nicht dabei. Jan Zimmermann hatte sich schon am vergangenen Montag aus dem Fenster gelehnt und Punkte in Karlsruhe - das wäre ja ein Sieg - versprochen. Das wäre sehr wahrscheinlich, sagte er. Tja, aber dann geht seine Mannschaft 0:4 unter - das ist der tiefste Tiefschlag dieser an Tiefschlägen reichen Saison.