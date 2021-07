Kommentar: Börner will im Gegensatz zu Falette unbedingt zu 96 - deshalb sollte man auf ihn warten

Hatten wir das nicht schon mal? Ungefähr ein Jahr ist es gerade mal her, dass 96 – vor allem Trainer Kenan Kocak – auf einen Innenverteidiger warten musste. Simon Falette oder nichts – Kocak kopierte, was Pep Guardiola einst bei den Bayern mit Thiago gefordert hatte. Erst am letzten Tag der Transferperiode sagte Falette schließlich zu. Der Ex-Frankfurter verpasste die Vorbereitung, wie er sich überhaupt in seiner neuen Mannschaft nicht besonders sozialverträglich entwickelte.

Anzeige

Wiederholt sich die Geschichte jetzt mit Julian Börner? Der 30-Jährige hat bereits einen 96-Vertrag unterschrieben – unter dem Vorbehalt, die Freigabe vom englischen Zweitliga-Absteiger Sheffield Wednesday zu bekommen. Das wird aber kompliziert, weil Börner mit Mitspielern ein Verfahren vor dem Verband anstrengen musste, um ausstehendes Gehalt zu bekommen. So etwas kann dauern. 96 muss sich wieder gedulden, derweil wichtige Zeit verstreicht, die die Mannschaft dringend zum Einspielen braucht.