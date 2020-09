96-Meinung: Bloß kein Applaus für die Generalprobe in Bremen 

Applaus verbietet sich für die Generalprobe. Das bringt generell Unglück, heißt es beim Theater. Nach dem 0:2 in Bremen gab es ohnehin nicht viele Szenen, die viel Beifall verdient gehabt hätten. „Im Testen nichts Neues“ hieß das jährlich aufgeführte Stück. Vor einem Jahr hatte 96 in der letzten Probe mit 0:1 gegen Groningen verloren. Sebastian Soto stand damals im Startaufgebot. Auf der 96-Bühne sah man ihn nie wieder.

96 hat den Vorsprung verstreichen lassen

Dass Torhüter Michael Esser sich vor dem 0:2 verhaspelte, kann – dem Aberglauben nach – ein gutes Zeichen für die Pflichtspielpremiere in Würzburg sein. Esser wird 96 wohl bei der Zugabe im Elfmeterschießen in die nächste Runde retten. Kann so kommen. Denn eng dürfte es werden, heute in einer Woche in Würzburg.

Es sieht danach aus, als müsse Kocak mit seiner Mannschaft in die Saison hineinwachsen. Dabei stand seit dem vergangenen Corona-Frühling fest, in welcher Liga sich 96 für welches Ziel verstärken möchte. Dennoch ließ 96 den Vorsprung verstreichen. Die Zeit ist nun reif für den Saisonstart, aufstiegsreif ist Hannover allerdings noch nicht.