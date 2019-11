96-Meinung: "Keine Mega-Aussichten" für Horst Heldt und den 1. FC Köln

Und Heldt hatte geflötet, dass Köln nun mal sein Herzensverein sei. Im November 2019 ist Heldts Rückkehr nun perfekt, ob der FC damit richtig liegt, wird sich zeigen. Den Abstiegskampf bei 96 hatte Heldt zuletzt krachend verloren. Aber in Stuttgart und bei Schalke hat er ja funktioniert.

Schon wieder zwei Jahre her, dass 96 seinem damaligen Manager Horst Heldt nur eine Luftpumpe hätte reichen müssen. „Horst würde mit dem Fahrrad nach Köln kommen“, hatte Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle rausposaunt: „Er soll schon mal die Reifen aufpumpen.“

Köln erinnert sich an Markus Gisdol

Interessant, dass die Branche einem gewissen Kreis an Personen immer wieder einen Neustart ermöglicht. Beim Trainer Achim Beierlorzer dauerte die Arbeitslosigkeit nur neun Tage – dann hatte der in Köln entlassene Übungsleiter seinen neuen Job in Mainz.

Köln erinnerte sich nach den Absagen von Pal Dardai und Bruno Labbadia an Markus Gisdol, der einst den HSV und Hoffenheim gerettet hatte, aber mit seinem bevorzugten Spielstil gar nicht zum FC passt. Egal.