Kommentar: Die Chancen für den kleinen Fisch 96 stehen gar nicht so schlecht

Dankbare Rolle als kleinster Fisch im Pokalteich – man wird unterschätzt, muss allein aus Überlebenstrieb gegenüber den fresslustigen größeren Arten klug und wendig sein, bekommt automatisch die Sympathien der neutralen Beobachter – und kann sich nicht blamieren, wenn es doch mal was auf die Flossen gibt.

Auf den kleinsten Fisch zu setzen, kann sich auch finanziell lohnen, für den Klub, für die Spieler – und für jeden einsatzfreudigen Fan. 260 Euro war am Sonntag vor der Auslosung zum Viertelfinale die Platzierung von zehn Euro bei einem populären Wettanbieter wert – wenn am 21. Mai die 96-Mannschaft ausgerechnet zum 30-jährigen Pokaljubiläum den Pott in den Himmel über Berlin reckt. Für Leipzig, den deutlichen Favoriten im Becken der letzten acht, stand die Quote bei langweiligen 22:10.