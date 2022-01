Kommentar: Bloß nicht an der überirdischen Unterstützung für 96 zweifeln

Nicht lange her, da gab es einen Trainer, der sein Hauptanliegen bei seiner Ankunft griffig formulierte. Eigentlich war’s eher ein chirurgischer Eingriff, den Kenan Kocak unbedingt an der Mannschaft vornehmen wolle: Das Siegergen wollte er implementieren. Davon erzählte er gern und viel, nur muss bei der Operation irgendwas schiefgegangen sein. Ein Spielkunstfehler vielleicht, jedenfalls hatte es 96 nicht so mit dem Siegen.

In der Erbfolge ist Christoph Dabrowski ja schon die Nummer zwei nach Kocak. Er redet auch nicht von solch mysteriösen Dingen, die sich vielleicht in die Köpfe bohren sollen. Aber Dabrowski macht seine Spieler zu Siegern, auch wenn die Genforscher nicht unbedingt sagen können, warum. Es ist ja keineswegs so, dass 96 fortan die Gegner an die Wand spielt.