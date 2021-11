Kommentar: Mit dieser Mannschaft muss für 96 mehr möglich sein

Es sind trübe Tage in Hannover, mittlerweile scheint der Herbst auch die einzige Jahreszeit zu sein, die 96 noch kennt. Seit mindestens zwei Jahren bewegt sich nichts zum Besseren, von gelegentlichen heiteren Momenten mal abgesehen. Das 0:0 gegen Paderborn lässt einen auch ratlos zurück - und zeigt erneut eine düstere Tabellen-Perspektive auf. Gefordert war mal wieder ein Heimsieg, herauskam ein Unentschieden der besseren Sorte. Das aber auch nicht weiterhilft.

Die Spieler laufen viel, sind engagiert, haben Chancen, treffen aber nicht. So kann das nun aber bei allem Bemühen dennoch nicht weitergehen. Irgendwann muss der Knoten platzen, sonst spielt 96 in der nächsten Saison in der 3. Liga. Lösungen sind jetzt gefragt.