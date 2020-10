96-Meinung: In einer sterilen Arena-Schüssel fehlen die entscheidenden Zutaten

Nach fünf Geisterheimspielen, einem Heimspiel mit einer Handvoll VIPs, zwei Heimspielen mit jeweils knapp 10 000 Zuschauern und vor einer langen Reihe erneut drohender Geisterspiele wäre Kind vermutlich aber froh, wenn er auch die einst ungeliebte Fangruppe wieder begrüßen könnte – aus seiner Loge hat der Profichef mitbekommen, dass in der sterilen Arena-Schüssel entscheidende Zutaten fehlen, die zum großen Kick gehören: Gefühle, Gesänge, Gegrummel – und Gespräche danach.

Inzwischen weiß auch Martin Kind, dass Fans mehr sind als Kunden, die mit dem Kauf einer Karte unkritisch eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Als der Boss von Hannover 96 das mal gesagt hat, war er allerdings gerade tief verärgert über die Ultras in der Nordkurve, die sich mit bösen Plakaten und üblen Schmähgesängen vor allem ihn vorgenommen hatten.

Auf Dauer wird es der Fußball nicht aushalten, sich ohne Atmosphäre als reines TV-Event zu inszenieren – der Wert der Marke Bundesliga sinkt, das hat nach mehr als einem halben Corona-Jahr marode Klubs wie Schalke und Stuttgart bereits zu staatlichen Hilfsempfängern gemacht.

Bundesliga allein genügt nicht

Gut möglich, dass die ganze restliche Saison geisterhaft über die Bühne geht, und das hätte vermutlich gefährliche Folgen für weitere Vereine – die mussten vor dieser Saison zwar keine Lizenzprüfung bestehen, stehen deshalb aber nicht etwa gesund da. Nicht nur Kind rechnet zeitnah mit Pleiten, wenn weiterhin Zuschauereinnahmen ausfallen, TV-Gelder rasiert werden und Werbeerlöse einbrechen.

Nur kurzfristig tröstlich dabei, dass 96 relativ fit dasteht in der Krise. Theoretisch könnte Hannover sogar profitieren, die Mannschaft kam punktemäßig ja gut klar mit den Geisterspielen – und der Klub könnte dank seiner potenten Gesellschafter in der nächsten Transferperiode die Schwächen der anderen für günstige Einkäufe nutzen. Doch am Ende braucht eben auch eine 1. Bundesliga mit möglicher 96-Beteiligung ein attraktives Umfeld – und nicht eine öde Pleitelandschaft ohne treue Kundschaft.