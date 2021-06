96-Meinung: Kinds Wunsch-Nachfolger Robert Schäfer ist da, mehr aber nicht klar

Okay, der Zeitpunkt war vielleicht ein bisschen überraschend, der Name nicht mehr. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Am späten Montagnachmittag meldete 96: Robert Schäfer wird neuer Geschäftsführer. Und zwar zum 1. Juli. Huch, hat Martin Kind jetzt doch schon seinen Nachfolger präsentiert?

Noch nicht. Schäfer übernimmt nicht die Geschäftsführung der Profigesellschaft, sondern ist für zwei andere 96-Gesellschaften verantwortlich. Aber Kind will ihn als seinen Nachfolger aufbauen. Schäfer kommt aus dem Profifußball, war zuletzt Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf. Er führte den Klub zurück in die Bundesliga. Der Abgang war dann nicht mehr so rund. Es wollte sich von Friedhelm Funkel trennen, am Ende blieb der beliebte Trainer dann doch.