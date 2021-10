Kommentar: Hannover 96 fehlte beim 0:0 in Nürnberg jegliche Präzision

Am fränkischen Fön am Samstagabend wird es nicht gelegen haben, dass von 25 Torschüssen im Max-Morlock-Stadion nur vier aufs Tor gingen. 96 brachte nur einen Schuss aufs Tor (ein Flugkopfball von Sebastian Kerk in der 9. Minute) zustande – der Rest, völlig verzogen.

Anzeige

Dem Team von Jan Zimmermann fehlte beim 0:0 in Nürnberg jegliche Präzision, bei Flanken, Pässen und bei Abschlüssen. Nach der gelb-roten Karte kam in der Schlussphase gar nichts mehr, auch von der Bank fehlte der Impuls. Ein Glück war es für 96, dass Nürnberg ähnlich schlecht abschloss.