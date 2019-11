96-Meinung: Weg vom fantasielosen Recycling der Dinos und Ausgemusterten

Vielleicht lernt Martin Kind wirklich noch dazu im höheren Chefalter von 75 – noch vor Kurzem hätten sich nach einer Entlassung bei Hannover 96 die üblichen Verdächtigen in Stellung gebracht. Labbadia, Gisdol, Weinzierl, Wolf, Schmidt, Schubert, Keller oder einer der anderen arbeitslosen Trainer mit traditioneller Perspektive. Wahrscheinlich hätte sich sogar Peter Neururer seinen Lieblingsparkplatz vorm Haupteingang des Courtyard-Hotels reservieren lassen, um in der Pole-Position zu sein für seinen dritten Versuch in Hannover.

Strich unter die alten Verhaltensmuster

Doch diesmal läuft das nicht – der 96-Boss will nach dem verunglückten Comeback von Mirko Slomka einen Strich machen unter die alten Verhaltensmuster, weg vom fantasielosen Recycling der Dinos und Ausgemusterten.