96-Meinung: Die Roten lernen gegen Wolfsburg wie es sich als unterlegene Mannschaft anfühlt

Der 96-Fan konnte so jedenfalls sehen, wie sich Kenan Kocaks Mannschaft tapfer gegen die spielerisch und individuell überlegenen Wolfsburger wehrte – und sich sogar, in wenigen Szenen, aber immerhin, die Chance auf ein Siegtor erarbeitete. So erlebten die 96-Spieler mal in den eigenen Beinen, wie sich Auer, Osnabrücker oder Sandhäuser Spieler gegen 96 stemmen. In fast allen Zweitligapartien ist 96 spielerisch besser – muss aber regelmäßig auswärts feststellen, dass das nicht ausreicht.

Wenn 96 die Chance auf den Aufstieg erhalten will, müssen aber nun dringend Auswärtserfolge her. Am besten fängt die Mannschaft gleich am Sonntag beim Tabellenletzten in Würzburg damit an. Dazu lieferte der Test gegen Wolfsburg hervorragendes Anschauungsmaterial. Nicht nur spielen wollen, sondern auch kämpfen – nur so kann 96 den Bedeutungsverlust im Aufstiegskampf abwenden.