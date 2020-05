96-Meinung: Ein Gefühl wie Weihnachten - endlich wieder um Tore und Punkte fiebern

Bald rollt in der Bundesliga wieder der Ball. Für viele Fans stellt sich jetzt eine Vorfreude wie an Weihnachten ein: Endlich wieder mit dem eigenen Verein mitfiebern! SPORTBUZZER-Redakteur Tobias Manzke mahnt aber an, dass sich die Profis von Hannover 96 weiter so vorbildlich verhalten wie bisher.