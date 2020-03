96-Meinung: Stresstest in der Blase

Immer mehr TV-Millionen sind in die Blase gepumpt worden, ausgerechnet ein stacheliges Virus scheint das Gebilde nun zum Platzen zu bringen. Auch 96 hat munter mitgemischt, Ablösen und Gehälter sind rapide gestiegen, statt Rücklagen wurden Etatlücken geschaffen, am vorerst letzten Bundesliga-Abstieg wird der Klub noch lange zu leiden zu haben – zuletzt gab es die Lizenz nur durch eine Bürgschaft der Gesellschafter Martin Kind und Dirk Roßmann.

Viele Gewinner, wenn man nur auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise schaut, wird es nicht geben. Wer nicht gerade Klopapier und Schutzmasken produziert, einen Filmstreamingdienst betreibt oder hoffentlich schnell einen Impfstoff auf den Markt bringt, wird verlieren – ausnahmsweise ganz vorne dabei im Existenzkampf von Unternehmen und ihrer Mitarbeiter ist der Profifußball, in Hannover vertreten durch 96.

Endlich frei: 96-Profi Marc Stendera schwitzt nach der Quarantäne am Maschsee

Was meint ihr: Sollten die 96-Profis in der Corona-Krise auf Gehalt verzichten?

Von 96 noch keine offiziellen Signale

Nun wird aus aktuellem Anlass zurückgezahlt – und zwar von den Profis, ihren Beratern, den Managern und Trainern, der Prozess läuft allerdings bundesweit schleppend an. In Mainz gab der Zeugwart seine Vereins-Tankkarte ab, es flossen kleine Spenden, nur zögerlich formiert sich nun die Fraktion der Gehaltsverzichter. Die Bayern-Millionäre legten mit 20 Prozent Abzug für alle vor, was Robert Lewandowski gewiss für ein paar Monate verkraften kann, einige Klubs regeln das offenbar individuell, und von 96 waren bislang noch keine offiziellen Signale zu vernehmen.

Sportchef Gerhard Zuber verhandelt seit Tagen mit den Spielern, das Ergebnis dürfte wenig überraschend ausfallen: Natürlich werden sich auch Hannovers Profis dem öffentlichen Druck und den wirtschaftlichen Zwängen ihres Arbeitgebers am Ende nicht entziehen können. Es wird eine Verzichtserklärung aus dem Team geben, allein die individuelle oder gemeinsame Prozentzahl ist offen.