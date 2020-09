96-Meinung: Verträge hatten mit dem Leistungsvermögen nicht viel zu tun

„... Schürrle! Der kommt an! Mach ihn, mach ihn! Er macht iiihn – Mario Götze, das ist doch Wahnsinn!“ Schrie ARD-Kommentator Tom Bartels an jenem 13. Juli 2014, als Götze Deutschland gegen Argentinien in Rio zum vierten WM-Titel schoss. Die Vorlage hatte André Schürrle gegeben.

Heute, mehr als sechs Jahre später, sind die beiden vereinslos. Schürrle wird es auch bleiben, er hat seine Karriere mit nur 29 Jahren beendet. Er bewegte mehr als 90 Millionen Euro an Ablöse und verdiente in seiner besten Zeit 6 Millionen Euro jährlich. „Ich brauche keinen Beifall mehr“, sagte Schürrle beim Abschied von der großen Fußballbühne – Geld wohl auch nicht mehr so dringend.