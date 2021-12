Christoph Dabrowski darf bei 96 nicht der zweite Daniel Stendel werden

„Warum soll man immer in die Ferne schauen, wenn das Gute vielleicht so nah liegt ...“ Ja, warum nur? Dachte sich auch 96-Manager Marcus Mann und machte Reserve-Trainer Christoph Dabrowski nicht nur für ein Spiel zum Profitrainer, sondern für drei. Mindestens.

Nun stellt sich die Frage: Passt es für die ganze Saison, damit am Ende nicht der Abstieg steht? Eine Erfolgsgeschichte werde diese Saison nicht mehr, hat 96-Oberboss Martin Kind während der Trainersuche in der vergangenen Woche gesagt, das Ziel sei nur noch ein sicherer Platz. Dazu wären erst mal 20 Punkte nach der Hinrunde nötig – zu schaffen ist dies mit einem Sieg am Samstag in Ingolstadt. Und dann kommt in diesem Jahr noch Bremen.

Wir wünschen uns, dass Dabrowski bleibt - so oder so

Es ist gut, dass der neue Entscheider in der Trainerfrage – und das ist Manager Mann – seiner Lösung Dabrowski nicht gleich einen Vertrag bis zum Saisonende gibt. Dabrowski hat die Mannschaft zwar innerhalb weniger Tage erreicht – aber Profifußballer spielen ja in erster Linie für sich selbst.

Wir wünschen uns natürlich, dass es funktioniert. Wenn nicht, wünschen wir uns, dass Dabrowski zumindest bei 96 bleibt. Gute Typen, die den Klub über Jahre kennen, sind wichtig. Wir finden es immer noch schade, dass Daniel Stendel, der 2017 die Vorlage zum Aufstieg gegeben hatte, die André Breitenreiter allerdings noch verwandeln musste, nicht im Verein gehalten werden konnte. Dass darf mit Dabrowski nicht passieren.