Kommentar: Darmstadt als weiterer Beleg, dass der Umbruch bei 96 notwendig ist

„Gegen Darmstadt kann man mal verlieren“. Mag ja sein. Aber blamieren wie Samstagnachmittag muss sich Hannover 96 am Böllenfalltor ja nicht gerade. 0:4 – und was noch schlimmer ist: Es hätte noch schlimmer kommen können. Ergebnistechnisch.

Spieltechnisch erreichte 96 einen neuen Tiefpunkt nach dem Desaster in Dresden. Mag sein, dass die Transfers der vergangenen Woche einiges durchgewirbelt haben in der Mannschaft. Spieler, die in der Startelf standen, mögen geahnt haben, dass unter den ersten Elf demnächst kein Platz mehr für sie ist. Aber jeder Einzelne hätte zumindest den Beweis antreten könne, warum er in der 2. Bundesliga Fußball spielen darf.