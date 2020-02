96-Meinung: Das Team hat seine Mentalitätsprobleme weggekämpft

Zu Hause hat 96 den Dreh irgendwie nicht raus, vor allem in der verflixten Nachspielzeit. Nur ein mickriger Sieg in dieser Saison, das tut weh. Und dass sie zuletzt zweimal so nah dran waren, schmerzt umso mehr. Erst der späte Eckenausgleich von Wehen, nun der von Hamburg.

Und plötzlich fühlen sich erkämpfte Punkte an wie Pleiten – doch 96 kann etwas anderes mitnehmen als viele Punkte: Selbstvertrauen.