Kommentar: DFB-Pokal ist eine große Chance für abgehängte Klubs wie 96

Es muss ein Fluch sein, was sonst. Seit diesem Tag im Mai 1992, der immer mal wieder kurz im Werbespot eines Wettanbieters aufscheint, blamiert sich 96 fast jedes Jahr aufs Neue. Raus, bevor es richtig angefangen hat, das ist 96 im DFB-Pokal.

2019 Aus in Runde eins mit 0:2 in Karlsruhe, im vergangenen Jahr das besonders miese, leidenschaftslose 0:3 gegen Werder Bremen. Ein wahres Geisterspiel mit Horrorleistung in der HDI-Arena.