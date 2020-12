96-Meinung: Vom fröhlichen Fest war gegen Bremen nichts zu sehen

Kocaks Team wollte zwar angeblich ein fröhliches Fest feiern, davon war aber rein gar nichts zu sehen. Das Spiel war kein Gedicht, die 96-Leistung eine große, neue Enttäuschung. 96 hatte keinerlei Chance, das Bundesligateam zu besiegen - wie es Greuther Fürth (in Hoffenheim) und Paderborn (bei Union Berlin) vorgemacht hatten. Da durfte man eigentlich vermuten, dass der Abstand zwischen einem gut sortierten Zweitligisten und der ersten Liga nicht so gewaltig sein kann.

Ho-Ho-No, da liegt heute leider kein Pokalgeschenk für Verein und Fans unterm Baum - Werder hatte 96 aber sowas von im Sack. Nach schwankenden Leistungen in der 2. Liga ging auch im Pokal kein 96-Stern auf - alle Jahre wieder scheitert die Mannschaft in den ersten Runden.

Den Einzug in die dritte Runde hätte 96 gut gebrauchen können

Jetzt hat 96 die Bescherung, die Weihnachtsdeko fällt deutlich ärmlicher aus. Die halbe Million für den Einzug in die dritte Runde hätte der Klub gut gebrauchen können. Kocak bekommt wohl trotzdem einen Gutschein von Chef Kind unter den Baum gelegt - einzulösen für einen Stürmer, wenn am 1. Januar das Transfergeschäft wieder öffnet. Nötig wär’s.

Viel Zeit, um dem verpatzten Jahresabschluss nachzutrauern, bleibt nicht. 96 muss sich zügig aufs Tagesgeschäft besinnen, schon am 3. Januar geht’s gegen Sandhausen weiter. Das Aus gegen Werder ist ja auch kein Drama, sondern nur ein neuerlicher Beweis, dass in der Mannschaft nicht so viel steckt, wie Trainer und Sportchef bei der Zusammenstellung geglaubt haben. Aber wer sowieso noch denkt, dass 96 aufsteigt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann.