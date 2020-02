96-Meinung: Dieter Hecking - so einer muss irgendwann zurück nach Hannover!

Es ist diese Unaufgeregtheit. Diese Unaufgeregtheit eines Dieter Heckings. Und das in Hamburg. Alternativlos ist dort das Saisonziel, das Rückkehr in die Bundesliga heißt. Im zweiten Versuch, weil es in der vergangenen Saison nicht geklappt hat. Eigentlich war es schon da alternativlos. Aber der junge Trainer Hannes Wolff scheiterte auf den letzten Metern grandios.

Hecking hat alle fast denkbaren Szenarien durch

Hecking ist 17 Jahre älter und hat alle denkbaren Situationen durch: Aufstieg mit Lübeck in die 2. Liga und Wieder-Abstieg in die 3. Liga. Mit dem Zweitligisten Aachen im UEFA-Pokal, Aufstieg in die Bundesliga. Dann freigekauft von 96. Rücktritt nach 101 Bundesliga­spielen mit Hannover, ohne dass der Klub mit ihm jemals in akuter Abstiegsgefahr gewesen wäre. Danach rettet er Nürnberg in der Relegation, wechselt nach Wolfsburg, erreicht die Europa League, wird Vizemeister und Pokalsieger, auch Gladbach führt er in die Europa League – und den HSV mit ziemlicher Sicherheit zurück in die 1. Liga.