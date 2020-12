96-Meinung: Hin oder weg mit den Talenten ohne Zukunft

Gemeint sind hier Typen wie Bobby Wood, der nur bei Union Berlin bei Trainer Norbert Düwel knipste. Ein Dutzend weiterer Trainer dachten: Den kriege ich auch hin. Wood, das ist keine allzu steile These, bekommt aber niemand hin. An Noah Sarenren Bazee sind ebenfalls viele Trainer verzweifelt, weil er so schnell und so oft verletzt war. Linton Maina trat bei 96 das Erbe an. Ein Sprinter, technisch begabter, mit zerbrechlicher Konstitution. Außerdem steht er unter Verdacht, nicht professionell an sich zu arbeiten. Mirko Slomka hatte ihn öffentlich ermahnt, zuletzt auch Kenan Kocak. Der geplatzte Wechsel nach Wolfsburg scheint Maina zu beschäftigen. Dabei wäre er, mit stabilem Kopf und Knie, so wichtig für 96.