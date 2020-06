96-Meinung: Kocak kann Fehler zugeben - das zeigen die Beispiele Ducksch und Korb

So, der Klassenerhalt ist im Sack. Blicken wir also nach vorne. Als Nahziel erscheint Darmstadt 98 und damit die Option, auf Rang fünf zu klettern.

Nach dieser in weiten Teilen katastrophalen Saison wäre das so etwas wie ein versöhnlicher Zwischenschritt auf dem Weg zurück zu den eigenen Erstligaansprüchen. Trainer Kocak sammelt weiter Ein­drü­cke von seinen Spielern – und scheut sich dabei nicht, seine Meinung zu revidieren. Das ist in diesem so auf Hochglanz getrimmten Profifußball ein durchaus hervorstechendes Gut. Fehler erkennen, zugeben, umdenken.