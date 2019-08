96-Meinung: Wenn er trifft, darf der Norweger auch gerne ein Schwede sein

Mohammed Abdellaoue, Didier Ya Konan, Emil Hansson - Norwegen, da war doch was! Der neue Stürmer von Hannover 96 hat eine Vergangenheit in Norwegen. Wenn er jetzt auch so trifft, wie Abdellaoue und Ya Konan, dann darf Hansson auch sehr gern Schwede sein, findet SPORTBUZZER-Redakteur Jonas Freier.