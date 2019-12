96-Meinung: Es geht ums Überleben - das haben die Spieler noch immer nicht begriffen

20 Punkte nach 17 Spielen: keine schlechte Leistung für Hannover 96. Zumindest, wenn es um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga ginge. Stattdessen herrscht Existenzkampf in der Unterklassigkeit. Und hier offenbart diese traurige Bilanz einzig den schmerzhaften Zweitligalltag, der – das beweist der 1:2-Rückfall in Bochum – noch immer nicht in den Köpfen einiger zentraler Spieler angekommen zu sein scheint.

Zwei Siege in Serie gegen St. Pauli und Aue lassen schon wieder wilde Gedankenspiele treiben. Unter der Woche gab es bereits sprachgewandte 96-Profis, die das ­A-Wort – also Aufstieg – in ihr Fußballervokabular aufnahmen. Ein Desaster.