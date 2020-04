96-Meinung: Klare Ansage gleich von Anfang an

Immerhin liegt 96 noch vor dem KFC Uerdingen. Nicht nur, was die Liga betrifft. Drittligist Uerdingen macht derzeit negative Schlagzeilen in Sachen Gehaltsverzicht. Der Geschäftsführer beklagt, „dass bei den Spielern der Solidaritätsgedanke noch nicht so ausgeprägt zu sein scheint, wie es europaweit in der gesamten Gesellschaft der Fall ist“. Am Dienstag forderten die Spieler eine Richtigstellung. Selbstverständlich seien sie um Gehaltsverzicht bereit. Passiert ist aber immer noch nichts.

Dafür endlich in Hannover. Besser spät als gar nicht. Obwohl das offiziell natürlich anders gesehen wird. Der Gehaltsverzicht, wie hoch er auch immer sein mag, sei „ein großer Beitrag der Mannschaft, der zeigt, dass die 96-Familie zusammenhält“, teilte Sportchef Gerhard Zuber mit. Und Kapitän Marvin Bakalorz sprach von einem großen „Bedürfnis, uns solidarisch mit den vielen Mitarbeitern zu zeigen“.