96-Meinung: Der Spuk ist vorbei und die Abstiegsgefahr gebannt

Elf Wochen sind nicht ohne, auch nicht für die Profis von Hannover 96. Das sind 77 Tage ohne Spiel. Um diese Dimension zu ermessen, könnten Mama und Papa versuchen, den Kids für mehr als zwei Monate die Computerspiele abzuschalten. Das gäbe ein schönes Theater – so etwas Ähnliches mussten alle Fußballprofis mit den vielen Debatten der vergangenen Wochen durchleben. Dürfen sie spielen oder nicht? Corona hat die Fußballwelt verändert – für 96 zumindest sportlich nicht mit negativen Folgen.

Exponentieller Anstieg der Siege

Die Mannschaft hat den ersten Geisterspiel-Test mit einem positiven Ergebnis beendet. Die Spieler konnten an die Vor-Corona-Erfolge anknüpfen. 96 verzeichnet damit einen exponentiellen Anstieg der Siege. Das 4:2 in Osnabrück war der dritte in Serie nach dem 3:1 gegen Kiel und dem 3:0 in Nürnberg.

Die Leistungskurve steigt weiter, was sich im Speziellen in Osnabrück zeigte. Die fehlende Spielpraxis machte sich lange bemerkbar gegenüber dem Gegner, der schon eine Partie hinter sich hatte. Zu fahrig und langsam in den Zweikämpfen – das wurde erst gegen Ende der Partie besser.