96-Meinung: Mancher Quatsch aus dem DFL-Geisterspielbuch muss weg

Die Bilder sind doch so schön: John Guidetti, Marvin Ducksch und Edgar Prib bilden einen engen Menschenkreis. Wenn je drei Eckpfeiler eines Spiels eine Sache rund ge­macht haben, dann diese. Aber bitte mit Anfassen, wie Waldemar Anton auf dieser Seite bei Marc Stendera. Hannover 96 feiert zärtlich die Saisonrettung mit dem 3:0 gegen Dresden. Und doch gibt es Bedenken, bereitet diese Nähe das ungute Gefühl, das sollten die doch nicht tun, das passt nicht ins Hygienekonzept.

Grundsätzlich stimmt dies und wirft uns zurück zu einer anderen Frage: Warum dürfen Fußballer sich knuddeln, was wir mit dritten Haushalten nicht dürfen? Die Antwort ist einfach: weil die Fußballer negativ aufs Coronavirus getestet und anschließend in Quarantäne sind, alle quasi ein Haushalt also.