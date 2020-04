96-Meinung: Für Gerhard Zuber ist Hannover eine große Bewährungschance

Nun ist es 96 gelungen, diese Zweifel auszuräumen. Gut so. Zuber, der junge Familienvater, rückt aus dem heldtschen Schatten in die vorderste Reihe.

Die Vorstellung, ein ohne Zweifel mit großer sportlicher Kompetenz ausgestatteter, aber auch lange Zeit kaltgestellter Sportleiter könnte einen taumelnden Traditionsverein in eine neue Zukunft führen, wirkte ohne vertragliche Einigung schlichtweg unglaubwürdig.

Chef in Hannover statt Assistent in Köln: Gerhard Zuber ist bei 96 der neue Macher

Ohnehin eilt ihm ein sehr fleißiger Ruf voraus. 96 geht also ein größeres Risiko ein als Zuber. Für den Österreicher ist Hannover eine große Bewährungschance, sich einen Ruf als Chefentwickler zu erarbeiten. Die Branche weiß um die komplizierten Führungsumstände bei 96. Und dass die Sportmanager in Hannover keine allzu lange Halbwertszeit in der jüngsten Vergangenheit hatten, ist auch kein Geheimnis.

Wenn nun auch noch Trainer Kenan Kocak seinen Vertrag verlängert, hat Hannover die beiden wichtigsten Personalfragen überraschend unaufgeregt geklärt. Zweifellos.