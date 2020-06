96-Meinung: Nicht vom leichten 3:0 gegen überforderte Dresdner blenden lassen!

Die einen kommen vom Dresdner Quarantäne-Balkon, die anderen sind wie Hannover 96 vom hohen Ross gefallen – das war so etwa die Ausgangslage vor dem Spiel gegen Dresden. Was die Schlachthöfe und Packzentralen im wahren Leben, das ist Dynamo im Fußball – die Corona-Hochburg. Das heißt auch: Dresden leidet an den Virusfolgen mehr als jeder andere Verein. Nach 84 Tagen Pause und nur einer Woche richtigem Training verlor man am Sonntag gegen Stuttgart (0:2) und muss nun alle drei Tage antreten, um das Programm durchzuprügeln.

96 hat seinen Vorteil sehr gut genutzt

Das große Wort von der Wettbewerbsverzerrung ist da genauso angebracht wie die Frage, was 96 aus diesem Vorteil machen konnte. Die Antwort: Das Team hat ihn sehr gut genutzt. Nach dem Tag zum Vergessen mit einer 96-unwürdigen Leistung in Sandhausen konnte die Mannschaft endlich mal wieder zupacken. Sie hatte es leichter als erwartet, präsentierte sich aber auch komplett verändert. Einzige Schwäche: 96 hätte mehr Tore erzielen müssen.