96-Meinung: Beim Blick auf die Tabelle besteht kein Grund für Euphorie

Ein Sieg gegen Regensburg - sogar der erste überhaupt in der 2. Liga, da könnte man doch gleich wieder die Schublade ‚Historisch’ öffnen. So wie 96-Trainer Kenan Kocak den doppelten Derbyerfolg gegen Braunschweig überschwänglich feierte. Danach allerdings blieb 96 achtmal sieglos und trudelte abwärts. Platz 10 ist es aktuell.

Beim Blick auf die Tabelle besteht also kein Grund, die La-Ola-Welle anzufachen. Um die trostlose Lage richtig einzuordnen, könnte man ja auch mal fragen, wie viele Zuschauer am Mittwochabend so in die HDI-Arena gekommen wären - wenn es denn erlaubt gewesen wäre. 3000, 5000 oder 8000? Viel mehr wohl kaum.