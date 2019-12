96-Meinung: Es geht in diesem Jahr nur noch um Versöhnung mit den Fans

Vielleicht haben Sie ja schon alle Geschenke beisammen, auch die größten Einkäufe für die kulinarische Ausstattung erledigt und brauchen nach alldem vorweihnachtlichen Stress ein bisschen Ablenkung.

Dann lassen Sie am Samstagmittag doch einfach das Geschenkpapier im Schrank und schauen Sie anderen zu, wie sie sich abmühen, um kurz vor den Feiertagen eine erfolgreiche Bescherung hinzubekommen. Es sind noch Plätze frei in der HDI-Arena, auch für kurzfristig entschlossene Besucher, der Gegner ist attraktiv und mit Stars wie Mario Gomez ausgestattet, und die nicht nur in der Tabelle weit zurückgebliebene Heimmannschaft kann im Rahmen der fußballchristlichen Solidarität gerade jede Unterstützung gebrauchen.