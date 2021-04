96-Meinung: Niederlage gegen Würzburg ist ein Tiefpunkt und unentschuldbar

Seit zwei Monaten war die Mannschaft ja bereits sieglos. Der über die Maßen und als historisch gefeierte zweite Derby-Erfolg in Braunschweig war zugleich der Endpunkt. Es folgten das 0:0 gegen Paderborn, 2:3 in Düsseldorf, 2:2 gegen Fürth, 1:1 in Aue und 3:3 gegen den HSV. Alles Spiele, in denen 96 nach und nach die im Februar durchaus noch lebendige Chance, an die Aufstiegsplätze heranzurücken, verspielte.

Durch die halbstündige 96-Show zuletzt gegen die Hamburger, in der aus dem 0:3 ein 3:3 wurde, wurden die großen Enttäuschungen der vergangenen Wochen nur vertuscht. Mit der nicht eingelösten Wiedergutmachung, sondern der Wiederholung der desaströsen Hinspielniederlage (1:2) in Würzburg ist es endgültig mit der Ruhe dahin. 96 hängt auf Platz 10 fest. Mit einem Nachholspiel zum Aufrücken am nächsten Mittwoch in Kiel. Doch schon am Sonntag gegen Heidenheim muss die Mannschaft von Kenan Kocak die Wende schaffen - ansonsten wachsen die Zweifel noch weiter, dass die richtigen Leute an der richtigen Stelle sind.

Alles weitere zu Hannover 96 und der Partie gegen die Würzburger Kickers gibt es unter diesem Link.