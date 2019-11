96-Meinung: Schlaudraff muss beim Ausgeben so kreativ werden wie Kind beim Sparen

In der Tasche eines nackten Mannes findet sich in der Regel nicht wirklich Zählbares. Das wusste damals meine Oma schon. Nun denn, ganz so dramatisch dürfte sich die Situation bei Hannover 96 nicht darstellen. Hoffen wir an dieser Stelle zumindest. Der klamme Bundesliga-Absteiger wird nicht umhinkommen, für die Rettungsmission in der Zweitklassigkeit das Festgeldkonto zu strapazieren.

Kind lässt keinen Posten ungeprüft

Handlungsfähigkeit, so nennt das Profichef Martin Kind, wenn er offiziell über Kaderveränderungen spricht. Zum Umfang der Winter-Transfers hält sich der Geschäftsführer bedeckt. Fakt ist aber: Kind lässt keinen Posten ungeprüft, ob sich für die Marke 96 nicht hier oder da eine Kleinigkeit für das große Ziel, den einstelligen Tabellenplatz, einsammeln lässt. Das führt offenbar auch zu seltsam anmutenden Sparmaßnahmen.