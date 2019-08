96-Meinung: Jan Schlaudraff - der Schlaufuchs wird zum Sparfuchs

Eingenommen hat 96 nach dem Abstieg bislang knapp 24 Millionen Euro, die größten Posten waren Bebou, Füllkrug und Walace, an Ablöse ausgegeben hat 96 für seine bislang sieben Neuen nach neueren Erkenntnissen zusammengenommen nicht mal 3 Millionen Euro – das ist kaum mehr als ein Monatsgehalt für Jonathas.

Natürlich muss man sich finanziell keine Sorgen um die Multimillionäre Martin Kind und Dirk Roßmann machen – die beiden Freunde haben für eine 18-Millionen-Lücke gebürgt, damit die Profifirma Hannover 96 von der DFL überhaupt eine Lizenz für die laufende Saison erhielt – und ohne Angst weiterarbeiten konnte am Transfermarkt. Ihr Geld werden die solventen Herren aus Großburgwedel nach Lage der Dinge nicht abschreiben müssen – 96 wird nicht pleitegehen, und vom Girokonto gibt es aktuell nur erstklassige Signale.

Das erklärt, warum Kind leuchtende Augen bekommt, wenn er von seinem neuen Sportdirektor spricht. Der vorige 96-Manager Horst Heldt lebte planerisch in einer königsblau gefärbten Champions-Welt – sein Nachfolger Jan Schlaudraff ist dagegen eine Spardose. Er hat es geschafft, einen günstigen Weltmeister und hoffnungsvolle, junge Spieler an Bord des roten Bootes zu zu lotsen, die auch im Unterhalt locker zu wuppen sind. Zu Recht wird der Ex-Profi dafür von vielen Fans für sein Wirken gefeiert – der Schlaufuchs als Sparfuchs!

Und sicher ist Schlaudraff auch schlau genug zu wissen, dass er am Ende nicht nur am Kontostand, sondern vor allem am Tabellenstand gemessen wird – Luft für weitere Verstärkungen hat er ja noch.