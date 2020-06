96-Meinung: John Guidetti zeigt Haltung - die ist in diesen Tagen so wichtig

John Guidetti mag fußballerisch ein Wandervogel sein, doch was der 96- Schwede noch mehr hat als Klubs in seiner Vita: Haltung. Die ist in diesen Tagen so wichtig – gegen Rassismus.

Bei Instagram postete Guidetti ein Jugendfoto: Der zehnjährige John steht inmitten seiner Mitspieler, guckt selbstbewusst in die Kamera. Das Besondere: Er ist der einzige Weiße, das Team aber wie Familie. Guidetti wuchs in Kenia auf, sein Vater war Entwicklungshelfer in den Armenvierteln von Nairobi. „Welche Hautfarbe wir auch haben, es sollte niemals die Art und Weise ändern, wie wir behandelt werden. #blacklivesmatter #loveeachother“, schreibt Guidetti dazu. Ein Blick in die Vergangenheit, um die Zukunft besser zu machen.