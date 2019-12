96-Meinung: Kocak ist kein Copperfield - aber ein bisschen Magie kann er doch

Sicher kein Zufall, dass Kenan Kocak beim Gedanken an die Fußballzauberei der Name David Copperfield einfiel. Der 96-Trainer, zwei Tage vorm Heimsieg gegen Aue, betonte ungefragt, dass er „kein Copperfield“ sei. Ein bisschen Magie und ein paar hübsche Tricks auf der Bühne der HDI-Arena hat er dann doch hinbekommen, etwa die Verwandlung von Marvin Bakalorz in ein Doppelkopfballungeheuer oder die Wachküssung des langjährigen Torfrosches Genki Haraguchi zum Last-Minute-Torkönig.

Schiffer dürfte auch Kocak in Erinnerung geblieben sein

Kocafield, wie der 96-Trainer in der Branche bereits ehrfurchtsvoll genannt wird, hat offenbar prägende Erinnerungen an den Kollegen Copperfield. Der US-Zauberstar hatte seine beste Zeit, als Kocak in der Pubertät steckte – damals tingelte Copperfield auch durchs deutsche Fernsehen, auffällig dabei die Frau an seiner Seite – das blonde Topmodel Claudia Schiffer dürfte auch dem Teenager Kenan positiv aufgefallen sein.