96-Meinung: Für Kocak und Zuber kommt nach der Pflicht der Rettung nun die Kür

Schön war’s nun wirklich nicht, gut, dass es vorbei ist. Erst trieb sich das Abstiegsgespenst mal wieder in der Stadt herum, dann begannen die Geisterspiele. Das Beste an der vergurkten Saison ist noch, dass Hannover 96 die Abschiebung in die 3. Liga verhindern konnte. Danach sah es ja in den harten Wintermonaten aus.

Platz sechs lässt sich nur deshalb als halbwegs in Ordnung verbuchen, vor allem auf dem Konto des neuen Trainers und Sportchefs. Kenan Kocak und Gerhard Zuber haben die beiden sportlichen Geisterfahrer abgelöst, die dabei waren, 96 zu versenken.