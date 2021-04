96-Meinung: Kinds Politik der zögerlichen Hand mit überraschendem Ende?

Kind spielt auf Zeit, das hat er in der Vergangenheit immer wieder gemacht und später bereut – aber lange dürfte das auch diesmal nicht gut gehen, ein Happy End scheint ausgeschlossen.

Wäre natürlich eine knackige Überschrift gewesen zum gestrigen 125. Geburtstag von Hannover 96: „Feuern statt feiern“. Aber da, nicht etwa aus Milde, sondern aus Mangel an Ideen, spielte Martin Kind nicht mit. Der 96-Profichef macht erst mal weiter mit Trainer Kenan Kocak und Sportchef Gerhard Zuber, obwohl beide ihre Jobziele deutlich verpasst haben – und obwohl beide nicht gedeihlich als Team zusammenarbeiten.

Kocak hat es in einer langen Saison nicht geschafft, aus seinen Spielern eine zuverlässige Einheit zu formen, die Schwankungen in Körper und Geist sind eklatant. Warum sollte er den Versuch in der kommenden Saison mit einer neu zusammengestellten Mannschaft wiederholen dürfen? Nach der Pleite gegen den Tabellenletzten Würzburg übernahm der Trainer „die Verantwortung“ – ohne Wirkung und Konsequenzen, wie sich bei der Niederlage gegen Heidenheim herausstellte.

Keine "Unterschiedsspieler" bei Hannover 96

Und Manager Zuber hat es vor allem nicht geschafft, seinem Trainer die gewünschten „Unterschiedsspieler“ zu besorgen, mit Patrick Twumasi und Simon Falette erwiesen sich ausgerechnet die namentlich größten Transfers als die größten Flops. Warum sollte er bei den nächsten Wechseln plötzlich ein besseres Händchen haben?

Sehr wahrscheinlich im Moment, dass Kocak und Zuber weder zusammen noch getrennt voneinander mit 96 in die nächste Saison starten werden. Retten kann beide ab sofort nur noch viel Glück, gepaart mit überraschenden Ergebnissen und überzeugenden Leistungen – dann könnte Kind am Ende recht behalten mit seiner Politik der zögerlichen Hand, und das wäre für ihn eine völlig neue Erfahrung.