96-Meinung: Dass es anderen noch schlechter geht, kann nicht der Maßstab sein

Nun also Nürnberg. Keller holte bisher ein 0:0 bei Greuther Fürth, verlor 0:2 gegen Wiesbaden und 1:3 in Stuttgart. Wenn man böse wäre, könnte man ihn schon wieder wegen Erfolglosigkeit entlassen. Und die Branche ist böse. Keller wurde einst bei Union Berlin als Tabellenvierter gefeuert, genau wie Daniel Stendel bei 96. Aber ein Jens Keller braucht kein Mitleid. „Wir alle im Profifußball sind doch auf der Sonnenseite des Lebens“, sagte er noch vor dem Stuttgart-Spiel.

Wer sich einen Trainer Keller ins Haus holt, muss sich nicht wundern … Schluss mit den blöden Namengags. Obwohl: Da, wo der Keller ist, ist unten. Dass musste schon Ex-Erstligist Ingolstadt erfahren, der im vergangenen Sommer runter in die 3. Liga musste – Jens Keller hatte seinen viermonatigen Anteil daran.

Tabellarisch befindet sich Bundesliga-Absteiger Nürnberg (Relegationsrang 16) auf der Schattenseite – und vielleicht hilft es den Fans in Hannover, wenn sie sich mal mit dem Leid der anderen beschäftigen. Dynamo Dresden, stolzer Ostklub, muss als Zweitligaletzter an die 3. Liga denken und hat am Montag den Trainer Markus Kauczinski als Retter verpflichtet.

Lieber Kocafield als Keller

Der war im April beim FC St. Pauli entlassen worden, als der Klub auf Rang sechs stand. Mit dem Trainer Jos Luhukay steht St. Pauli aktuell auf Platz 15 – die 0:1-Heimpleite neulich gegen 96 war gefühlt eines der schlimmsten Zweitligaspiele aller Zeiten.

Dass es anderen noch schlechter geht, kann allerdings nicht der Maßstab für 96 sein. Von Vorteil ist sicherlich, dass der neue Trainer nicht Keller, sondern Kocafield oder so ähnlich heißt und vielleicht zaubern kann.