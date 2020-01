96-Meinung: Kurswechsel bei der Transferpolitik, Jugendwahn beendet

Das Signal ist deutlich: Mit einer Babytruppe um die Mainas (20) und Muslijas (21) droht der Untergang in einer Liga, in der um jeden Zentimeter Boden gekämpft und gerungen wird. Nur die richtige Mischung von jugendlicher Frische und Drecksackmentalität garantiert das notwendige Durchsetzungsvermögen.

Kenan Kocak hat die Unwucht des Kaders erkannt – der 96-Trainer will mit den gestandenen Profis neue Säulen einziehen, die der Mannschaft die so dringend benötigte Stabilität verleihen. Der Prozess hat gerade begonnen mit den ersten Einsätzen von Guidetti und Kaiser gestern in den Tests. Der Trainer will die beiden schnellstmöglich integrieren. Sie werden wohl schon beim Punktspielauftakt gegen Regensburg am 28. Januar in der Startelf stehen. Zwingend nötig ist dazu noch die Anstellung eines neuen, aber erfahrenen Innenverteidigers.

Die letzten Tests gestern haben noch zweierlei gezeigt: Kocaks Handschrift ist immer deutlicher erkennbar, wie bei der guten Leistung der A-Elf in Wolfsburg. Der zweite Anzug aber kneift, wie beim enttäuschenden 3:3 der B-Elf gegen Viertligist Berlin zu besichtigen war.