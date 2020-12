96-Meinung: Gut möglich, dass das Bochum-Gesicht nun das wahre war

Kenan Kocak hat oft erklären müssen, warum diese Mannschaft so oft so anders aussieht. Verletzungen, späte Transfers, ein holpriges Kennenlern-Camp in Österreich, neue Familienmitglieder, die das Zuhause in der 2. Bundesliga nicht kennen. Es kann sein, dass sich nun gegen Bochum das wahre Gesicht von Hannover 96 gezeigt hat.

Zu diesem Antlitz gehört eben auch der Doppelzopf. Ein emsiger Valmir Sulejmani, ein Marvin Ducksch, der so viele Chancen versiebt, aber gleichzeitig so viele Chancen herausholt. Timo Hübers gehört zu diesem Gesicht fest dazu, neuerdings mit dem immer besser werdenden Marcel Franke.