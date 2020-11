96-Meinung: Auch bei Linton Maina gilt, dass der Marktwert keine Tore schießt

Der Marktwert hat sich im Fußball etabliert, seit vielen Jahren gibt es sogar eine vielgeklickte Internetplattform. Mit allerhand Daten, Fakten und Prognosen rechnen die Experten hoch, was einzelne Profis oder ganze Teams wert sind – so stellt man sich das zumindest vor und hofft, dass da nicht etwa nur ahnungslose Praktikanten in einer finsteren Garage den ganzen Tag auf ihrem lustigen Werte-Game rumdaddeln.

Spielerisch anschauen kann man sich die Ergebnisse natürlich trotzdem, sie haben ja keinen existenzbedrohenden Einfluss auf die Fußballwirtschaft: Hannover 96 steht in der Marktwert-Tabelle der 2. Bundesliga bei 29,53 Millionen Euro, damit ist man Dritter hinter Düsseldorf (42,60) und dem HSV (37,85). Wertvollster Spieler ist Linton Maina – er wird mit 7,5 Millionen Euro geführt. Stürmer Simon Terodde, der in der laufenden Saison bereits acht Tore für den Hamburger SV erzielt hat, steht bei 1,2 Millionen.