96-Meinung: Wenn Ducksch trifft, geht die Klettertour in der Tabelle weiter

Seit den Weihnachtstagen hat Marvin Ducksch einen schönen, neuen Ohrwurm: Alle Jahre wieder. Denn alle Jahre wieder schießt sich der einstige Zweitligatorschützenkönig bei Hannover 96 nach Stotterstart in eine Art Torrausch. In 2020 traf er nach der Corona-Pause neunmal, in diesem Jahr ist die junge Quote sogar noch beeindruckender.

Die treffenden Vorsätze für 2021? Genaue Abschlüsse, eine bessere Chancenverwertung. Und zack, klappt’s mit dem zweiten Doppelpack im zweiten Neujahrsspiel.