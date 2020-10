96-Meinung: NLZ-Talente regelmäßig bei Kenan Kocak mittrainieren lassen

Hannover 96 lässt sich die Jugend was kosten. 6,5 Millionen Euro fließen jährlich in die Akademie. Damit gibt die Profifirma mehr Geld für die Ausbildung von Talenten aus als für Transfers. Man könnte daraus schließen, 96 investiert in die Zukunft. All das schöne Geld löst sich aber in Luft auf, wenn dabei nichts herauskommt. Und das wären nun mal Spieler für die 1. oder 2. Bundesliga.

Die zurzeit nicht erfüllte Vorgabe lautet, dass ein bis zwei Spieler pro Jahr nach oben durchkommen sollen. Und zwar mit der wirklichen Chance, auch zu spielen. Die besitzen die jetzigen Spieler aus der U23, die mit Profiverträgen ausgestattet sind, jedoch nicht. Sie füllen wie am Donnerstag beim Test in Berlin den Kader auf, weil viele Nationalspieler für ihre Länder unterwegs sind. Aber um auf einen neuen Waldemar Anton oder Timo Hübers zu hoffen, muss man bei 96 tiefer graben.