96-Meinung: Neustart sofort - und dann auch richtig!

Es war ja nicht mal das schlechteste Spiel - nach all dem, was 96 in den vergangenen Wochen und Monaten den Fans so zugemutet hat. In der zweiten Hälfte war tatsächlich ein Aufbäumen zu erkennen - sogar mit richtigen Torchancen. Wow! 96 hätte mindestens ein Unentschieden verdient gehabt gegen schwer verunsicherte und ängstliche Schalker.