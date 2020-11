96-Meinung: Jetzt braucht in Hannover keiner mehr vom Aufstieg zu reden

Am Tag, an dem es sich die Menschen gemütlich machen und die erste Adventskerze entzünden, wird es bei 96 richtig ungemütlich. Bereitete zuvor nur die Auswärtspleitenserie Sorgen, steht die Mannschaft nach dem 0:3 gegen Kiel auch im eigenen Wohnzimmer im Dunkeln. Die Mannschaft kann sich nicht mal mehr auf ihre Heimstärke verlassen. Statt des so dringend benötigten Erfolgs rutscht 96 weiter in die Krise. Advent, Advent – kein Lichtlein brennt bei 96.

Die Vorweihnachtszeit beginnt fürs Team von Kenan Kocak katastrophal, Kiel bekommt den Sieg geschenkt, Holstein bedankt sich und grüßt von Platz drei – da wo 96 stehen wollte. Nach einem Saisonstart, der Hoffnungen weckte, braucht in Hannover nun keiner mehr vom Aufstieg zu reden. Der Blick geht vielmehr nach unten. Von Platz 14 sind es nurmehr zwei Punkte bis zu den Abstiegsplätzen. 96 ist da angekommen, wo der Verein vor einem Jahr nach dem Rauswurf von Mirko Slomka stand – am Abgrund.